Еще один депутат из Радикальной партии подал в суд на Супрун

Ульяна Супрун, фото: «Обозреватель»

https://racurs.ua/n118279-esche-odin-deputat-iz-radikalnoy-partii-podal-v-sud-na-suprun.html

Racurs.ua

Еще один народный избранник из фракции Радикальной партии подал в суд на исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун.

Иск депутата Алексея Ленского касается назначения Супрун на должность первого заместителя министра здравоохранения, сообщает издание «Главком».

«Кабинет министров назначил Сурпун на должность первого заместителя министра здравоохранения, хотя заместителей должен утверждать сам министр. Однако на тот момент эта должность была вакантной. Таким образом, действующая власть вытерла ноги о закон», — отметил в комментарии журналистам заместитель председателя фракции Радикальной партии Андрей Лозовой.

Иск будет рассматривать Окружной административный суд Киева. Автоматизированная система выбрала председательствующей судью Любовь Марулину.

Напомним, Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с июля 2016 года. 5 февраля 2019 года Окружной административный суд Киева временно запретил Супрун выполнять обязанности министра из-за иска еще одного представителя «Радикальной партии» — Игоря Мосийчука. Однако она могла выполнять обязанности первого заместителя министра. 14 февраля этот же суд по собственной инициативе отменил этот запрет. На следующий день судья Сергей Каракашьян, который рассматривает этот иск, заявил о самоотводе.