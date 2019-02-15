Судья по делу Мосийчука против Супрун заявил о самоотводе / Фото: Подольськая правда

https://racurs.ua/n118232-sudya-po-delu-mosiychuka-protiv-suprun-zayavil-o-samootvode.html

Racurs.ua

В деле по иску нардепа-радикала Игоря Мосийчука к исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун объявлен перерыв, поскольку судья Сергей Каракашьян удалился в совещательную комнату. Ранее сегодня судья Окружного админсуда Киева заявил о самоотводе.

Соответствующее заявление Каракашьян озвучил 15 февраля во время судебного заседания, где рассматривалось дело против Супрун по существу. Судья-спикер Богдан Санин сообщил, что Каракашьян мотивировал самоотвод жалобой на него в Высший совет правосудия. Служитель Фемиды эту жалобу расценил как давление, пишет «Громадське».

«Кроме этого, когда Каракашьян формировал решение относительно полномочий Супрун, он вынужден был дать оценку определенным доказательствам, которые касаются дела по существу. Это вызывает сомнения в его ангажированности и необъективности», — говорится в сообщении.

Сегодня Супрун заявила, что она и ее заместители не будут принимать участия в рассмотрении иска Мосийчука по существу, а в суде будут присутствовать ее представители и адвокат.

Напомним, что 14 февраля этот же суд отменил меры обеспечения иска Мосийчука к и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун об отсутствии у нее полномочий министра.