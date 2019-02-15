В Киеве задержали таксиста, который ограбил иностранца и избил гида (ФОТО)

Задержание таксиста в Киеве, фото: Национальная полиция

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Киевские правоохранители задержали таксиста, который ограбил одного из иностранцев и избил его гида.

Двое иностранцев, чтобы добраться до одного из музеев в Подольском районе столицы, решили воспользоваться услугами такси. Однако по прибытии между гостями столицы и таксистом возник конфликт по поводу оплаты услуг — водитель потребовал большую сумму, чем было договорено, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Вскоре таксист отобрал у иностранца кошелек и пытался сбежать. Пострадавший обратился за помощью к своему гиду. Женщина пыталась остановить автомобиль злоумышленника, однако в результате столкновения с транспортным средством получила травмы. К тому же, таксист несколько раз ее ударил. После этого злоумышленнику удалось скрыться.

Спустя несколько часов после этого инцидента правоохранители задержали таксиста. Похищенные вещи вернули владельцу.

По факту грабежа (ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса) начато уголовное производство. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, несколько дней назад в Киеве произошло дерзкое ограбление — в Голосеевском районе злоумышленники разбили стекло в автомобиле Nissan X-Trail и похитили оттуда сумку, в которой было 40 тыс. долл. США.