Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Злоумышленники украли 40 тыс. долл. Фото: TUT.by

Дерзкое ограбление в Киеве: злоумышленники напали на автомобиль и украли 40 тыс. долл. (ФОТО, ВИДЕО)

12 фев 2019, 17:19
999

Разбойное нападение на автомобиль произошло сегодня в 15.10 в Голосеевском районе Киева. Неизвестные напали на автомобиль Nissan X-Trail (Ниссан) и украли сумку с 40 тыс. долл.

Отмечается, что инцидент произошел по адресу ул. Васильковская, 30. Водитель Nissan X-Trail успел припарковаться, как на него напали неизвестные, сообщает «Информатор».

Трое злоумышленников подбежали к автомобилю, выбили стекла, схватили сумку с деньгами и убежали. С места происшествия неизвестные уехали на черном BMW 3 на номерах с иностранной регистрацией.

Правоохранители ввели план «Перехват». Сообщалось, что сначала машина двигалась в сторону Амурской площади, а позже автомобиль видели на проспекте Соборности.

Также отмечается, что водитель Nissan X-Trail не пострадал, а автомобиль поврежден. Злоумышленники разбили водительское окно, а также переднее и заднее пассажирские окна.

В Голосеевском районе столицы неизвестные напали на автомобиль Nissan. Фото: kiev.informator.ua


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше