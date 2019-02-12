Дерзкое ограбление в Киеве: злоумышленники напали на автомобиль и украли 40 тыс. долл. (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n118074-derzkoe-ograblenie-v-kieve-zloumyshlenniki-napali-na-avtomobil-i-ukrali-40-tys-doll-foto-video.htmlRacurs.ua
Разбойное нападение на автомобиль произошло сегодня в 15.10 в Голосеевском районе Киева. Неизвестные напали на автомобиль Nissan X-Trail (Ниссан) и украли сумку с 40 тыс. долл.
Отмечается, что инцидент произошел по адресу ул. Васильковская, 30. Водитель Nissan X-Trail успел припарковаться, как на него напали неизвестные, сообщает «Информатор».
Трое злоумышленников подбежали к автомобилю, выбили стекла, схватили сумку с деньгами и убежали. С места происшествия неизвестные уехали на черном BMW 3 на номерах с иностранной регистрацией.
Правоохранители ввели план «Перехват». Сообщалось, что сначала машина двигалась в сторону Амурской площади, а позже автомобиль видели на проспекте Соборности.
Также отмечается, что водитель Nissan X-Trail не пострадал, а автомобиль поврежден. Злоумышленники разбили водительское окно, а также переднее и заднее пассажирские окна.