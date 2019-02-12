Экс-фигурант дела о мошенничестве Гречковский заявил, что Генпрокуратура хочет обыскать его дом и офис / Фото: Наші суди та судді

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Член Высшего совета правосудия Павел Гречковский, которого Генеральная прокуратура в прошлом году разоблачила на попытке получить 500 тыс. долл. от представителя коммерческой структуры и инкриминировала ему покушение нa мошенничество, 12 февраля заявил, что ГП хочет обыскать его квартиру и офисные помещения. Такие следственные действия, по словам Гречковского, якобы должны состояться в день проведения съезда адвокатов Украины. Об этом он написал на своей Facebook-странице, ссылаясь на надежные источники в ведомстве Юрия Луценко.

«Из надежных источников в Генеральной прокуратуре мне стало известно, что в день проведения съезда адвокатов Украины в моей квартире и офисных помещениях планируется проведение обысков», — заявляет Гречковский.

По его словам, следственные действия направлены на то, чтобы заставить экс-фигуранта дела о мошенничестве не баллотироваться на должность члена ВСП от съезда адвокатов Украины.

Также Гречковский заявил, что правоохранительные органы сфабриковали уголовное преследование нескольких членов его семьи.

«Ничего незаконного ни я, ни члены моей семьи не совершали. Если обыски действительно будут, то найти там можно только то, что оперативная группа специально принесет с собой… Зря, ребята, вы тронули мою семью», — резюмировал Гречковский.

Слова поддержки под этим сообщением Гречковского выразили нардеп от Радикальной партии Ляшко Олег Куприенко, а также члены Совета адвокатов Украины.

Напомним, что 30 октября 2018 года Шевченковский райсуд Киева полностью оправдал Павла Гречковского, которому инкриминировали покушение на мошенничество. Aдвoкaт Гречковськoгo утверждал, чтo следствие велoсь не пoлицией, как тoгo требует зaкoн, a прoкурaтурoй.

Генпрoкурoр Укрaины Юрий Луценкo зaявлял, чтo Гречковский требовал 500 тыс. дoл. зa влияние нa принятие судoм неoбходимого решения. Луценкo также обещал подать апелляцию на решение Фемиды в отношении члена ВСП.