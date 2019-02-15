Погода в Украине на 16 февраля: синоптики прогнозируют облачность и туман (КАРТА)

Облачную погоду обещает Гидрометцентр. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Погода 16 февраля в Украине ожидается преимущественно без осадков, лишь в отдельных восточных областях будет идти снег и дождь.

Синоптики прогнозируют ночью и утром туман. На дорогах большинства восточных, северных, центральных и прикарпатских областей местами гололед. Ветер ожидается северо-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ночью столбики термометров покажут от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях, Приазовье и в горных районах местами 4−9° мороза. Днем ожидается 1−6° тепла, на Прикарпатье и Закарпатье 5−10° тепла.

Погода в Киеве 16 февраля без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0−2° тепла, днем 3−5° выше нуля.

Во Львове завтра облачность с прояснением. Ночью температура воздуха ожидается от 1° мороза до 1° тепла, днем 6−8° выше нуля.

В Одессе в ближайшие сутки возможна облачность. Температура ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем столбики термометров покажут 4−6° тепла.

В Днепре ожидают облачную погоду, без осадков. Ночью температура воздуха составит от 0° до 2° мороза, днем ожидается плюс 1−3° тепла по Цельсию.

В Харькове в субботу прогнозируют мокрый снег с дождем. Температура ночью 1−3° мороза, днем 1−3° выше нуля.

В Карпатах 16 февраля существенных осадков не обещают. Температура воздуха ночью 1−6°мороза, днем 7−9° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 16 февраля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются слабые геомагнитные бури.

Напомним, погода в Украине 15 февраля будет солнечной и теплой. Днем во всех регионах обещали от 1 до 6° тепла.