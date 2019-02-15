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Облачную погоду обещает Гидрометцентр. Фото: flickr.com
Погода в Украине на 16 февраля: синоптики прогнозируют облачность и туман (КАРТА)https://racurs.ua/n118230-pogoda-v-ukraine-na-16-fevralya-sinoptiki-prognoziruut-oblachnost-i-tuman-karta.htmlRacurs.ua
Погода 16 февраля в Украине ожидается преимущественно без осадков, лишь в отдельных восточных областях будет идти снег и дождь.
Синоптики прогнозируют ночью и утром туман. На дорогах большинства восточных, северных, центральных и прикарпатских областей местами гололед. Ветер ожидается северо-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Ночью столбики термометров покажут от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях, Приазовье и в горных районах местами 4−9° мороза. Днем ожидается 1−6° тепла, на Прикарпатье и Закарпатье 5−10° тепла.
Погода в Киеве 16 февраля без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0−2° тепла, днем 3−5° выше нуля.
Во Львове завтра облачность с прояснением. Ночью температура воздуха ожидается от 1° мороза до 1° тепла, днем 6−8° выше нуля.
В Одессе в ближайшие сутки возможна облачность. Температура ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем столбики термометров покажут 4−6° тепла.
В Днепре ожидают облачную погоду, без осадков. Ночью температура воздуха составит от 0° до 2° мороза, днем ожидается плюс 1−3° тепла по Цельсию.
В Харькове в субботу прогнозируют мокрый снег с дождем. Температура ночью 1−3° мороза, днем 1−3° выше нуля.
В Карпатах 16 февраля существенных осадков не обещают. Температура воздуха ночью 1−6°мороза, днем 7−9° тепла.
Геомагнитная обстановка в Украине 16 февраля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются слабые геомагнитные бури.
Напомним, погода в Украине 15 февраля будет солнечной и теплой. Днем во всех регионах обещали от 1 до 6° тепла.