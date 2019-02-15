Восстание микромашин: крылатый робот научился маневрировать и управлять полетом (ВИДЕО)

Восстание машин: крылатый микроробот научился маневрировать и управлять полетом / Фото: Rusbase

https://racurs.ua/n118229-vosstanie-mashin-krylatyy-mikrorobot-nauchilsya-manevrirovat-i-upravlyat-poletom-video.html

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Робот-насекомое, масса которого составляет всего 150 мг, научился управлять своим полетом. Четырехкрылого летающего робота разработал инженер из США.

Крохотные роботы создаются для выполнения задач, которые сложно осуществлять с помощью других инструментов. Например, в 2018 году Rolls-Royce разработала концепцию микророботов, обследующих авиадвигатели изнутри, пишет N+ со ссылкой на статью в IEEE Robotics and Automation Letters.

Инженер Сойер Фуллер из Вашингтонского университета разработал новую версию летающего микроробота, умеющего маневрировать в нужном направлении, а также потенциально способного нести на себе электронику для автономного полета.

Робот внешне похож на квадрокоптер, однако он оснащен крыльями. В ходе проведения экспериментов он мог зависать на месте, используя внешнее управление с визуальной системой отслеживания движений. По словам инженера, этот робот способен подниматься в воздух с нагрузкой массой 262 мг.

Напомним, в мае 2018 года компания Boston Dynamics опубликовала видео, демонстрирующее возможности настоящего человекоподобного робота по имени Atlas.