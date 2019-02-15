Бизнес под угрозой: у производителя премиум-алкоголя Iceberg Vodka украли «особенную» воду

Украденной воды хватило бы, чтобы разлить 150 тыс. бутылок водки «Айсберг», фото: img.joj.sk

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У канадского производителя водки премиум-класса Iceberg Vodka украли 30 тыс. литров воды из айсбергов, которая используется при производстве продукции.

Вода хранилась на одном из складов компании на острове Ньюфаундленд, сообщает пресс-служба местной полиции.

Отмечается, что злоумышленники смогли открыть ворота склада и сам склад, а воду, вероятно, вывезли в автоцистерне. Стоимость похищенной воды оценивается на сумму от 9 до 12 тыс. долл. США.

По словам директора компании Дэвида Мейерса, этой воды хватило бы, чтобы разлить примерно 150 тыс. бутылок водки «Айсберг».

Кража произошла между пятницей 8 февраля и понедельником 11 февраля. Пустой резервуар для воды обнаружили в понедельник работники склада.

В интервью изданию CBC Мейерс отметил, что версия о том, что вода просто вытекла или испарилась, отвергается, поскольку сотрудники компании тщательно следят за ее состоянием с понедельника по пятницу, поэтому ситуации, когда кто-то забыл закрыть кран, быть не могло. К тому же, утечка такого количества воды обязательно оставила бы следы, отмечает Мейерс.

По словам директора компании, трудно понять, каковы были мотивы тех, кто совершил эту кражу, ведь при транспортировке в автоцистерне кристально чистая вода загрязнится и потеряет свои уникальные свойства. Его не удивит, если окажется, что грабители считали, что в цистерне хранилась водка.

«Но кто знает, что люди думают, когда они приходят и берут что-то подобное?» — отмечает Майерс.

Хотя со склада исчезла только вода, которая к тому же была застрахована, эта кража может навредить бизнесу компании. Дело в том, что соответствующую воду айсберга собирают только раз в год, когда большие куски льда дрейфуют вблизи скалистых берегов Ньюфаундленда и Лабрадора.

Впрочем, в компании осталось еще девять цистерн воды. Ее, вероятно, хватит для производства водки до мая, когда айсберги начинают откалываться от ледяного щита Гренландии.

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