«Пылевой дьявол»: в Гватемале зафиксировали редкое атмосферное явление (ВИДЕО)

«Пылевой дьявол» в Гватемале. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n118227-pylevoy-dyavol-v-gvatemale-zafiksirovali-redkoe-atmosfernoe-yavlenie-video.html

Racurs.ua

Пыльный смерч или «пылевой дьявол» зафиксировали в департаменте Солола в Гватемале.

Очевидцы атмосферного явления успели снять удивительное явление на видео. Видеоролик распространился в социальных сетях и СМИ. Об этом сообщает Tiempo.com.

Ученые из Гватемальского национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии уже подтвердили, что в стране был зафиксирован «пылевой дьявол». Явление образуется в жаркую погоду, когда холодный воздух резко ударяется о землю и поднимается в виде теплого воздуха. Вихрь высотой до 20 м поднимает с поверхности земли песок, пыль, камешки, мелкие предметы и переносить их на значительные расстояния.

По словам специалистов, «пылевые дьяволы» выглядят как торнадо, но обычно безвредны.

Напомним, в этом году в феврале в Парагвае зафиксировали торнадо. Свидетелями атмосферного явления стали жители района Марангату в департаменте Каниндею. Как отмечают очевидцы, стремительный вихрь бродил сельскохозяйственными землями на протяжении 15−20 минут и уничтожил плантации сони и кукурузы.