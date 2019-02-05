Молниеносный торнадо в Парагвае за 15 минут уничтожил плантации сои и кукурузы (ВИДЕО)

Молниеносный торнадо в Парагвае за 15 минут уничтожил плантации сои и кукурузы / Фото: wikimedia

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Торнадо в Парагвае зафиксировали жители района Марангату в провинции Каниндео. Местные жители были удивлены появлением атмосферного явления в этом регионе страны.

По сообщениям СМИ Парагвая, торнадо прошелся плантациями сои и кукурузы примерно в 16.30 в понедельник, 4 февраля, на территории общины Колония-Нуэва.

Как отмечают очевидцы, стремительный вихрь бродил сельскохозяйственными землями в течение 15−20 минут. Торнадо не причинил вреда людям, поскольку возник посреди плантаций, близ которых не было зданий.

Метеорологическое явление нанесло материальный ущерб лишь фермерам, уничтожив часть кукурузного и соевого полей. На прошлой неделе в соседнем регионе небольшой торнадо разрушил два дома.

Метеоролог Синтия Эспинола подтвердила, что этот торнадо можно отнести к категории F0 или F1. Вихри F0 движутся со скоростью 60−100 км/ч, а F1 — 100−180 км/ч. Эспинола добавила, что Парагвай находится на «аллее торнадо», которые, хотя и не очень часто происходят, но их появление здесь при благоприятных атмосферных условиях не исключается.

Напомним, что в сети появилось видео смерча, который свирепствовал 26 января в аэропорту турецкой Анталии. Тогда ветер перевернул автобус, который вез людей к самолету.