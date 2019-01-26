Смерч в аэропорту Анталии сняли на видео (ВИДЕО)https://racurs.ua/n117312-smerch-v-aeroportu-antalii-snyali-na-video-video.htmlRacurs.ua
В сети появилось видео смерча, который наделал беды 26 января в аэропорту турецкой Анталии.
Ураганный ветер перевернул автобус, подвозивший пассажиров к самолету, и поднял в воздух трап, сообщает Daily Sabah. Два самолета и полицейский вертолет также получили значительные повреждения.
Непогода перекидывала машины в городе, повредила дома и аэропорт, более 10 человек получили серьезные ранения.
Отдельные турецкие СМИ сообщили, что, кроме пострадавших, во время торнадо погиб 13-летний подросток.
Местные власти оценивают нанесенный ущерб и налаживают работу аэропорта, чтобы избежать дальнейших задержек выполнения рейсов.
Министр охраны окружающей среды и урбанизации Мурат Курум и министр по вопросам энергетики Фатих Донмез рассказали, что смерч повредил 229 домов и 140 трансформаторных станций Анталии, а поваленные деревья заблокировали дороги.