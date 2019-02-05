Главные новости 5 февраля: «радикальное» устранение Супрун, дело против Медведчука и кровавое ДТП на Донбассе

Владимир Путин и Виктор Медведчук, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n117774-glavnye-novosti-5-fevralya-radikalnoe-ustranenie-suprun-delo-protiv-medvedchuka-i-krovavoe-dtp.html

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Во вторник, 5 февраля, Окружной административный суд Киева запретил исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун находиться на этом посту. Суд рассмотрел иск депутатов Радикальной партии, требовавших обеспечить административный иск путем установления запрета Супрун руководить министерством.

Впоследствии в суде объяснили, что решение было принято в связи с нарушением главой МОЗ срока временного исполнения обязанностей — более месяца с момента вступления полномочий (27 июля 2016 года), а также тем, что она все еще имеет гражданство США. Власть пока растеряна и не знает, как действовать во время такой юридической коллизии.

Сторонники Ляшко были в центре и другого скандала вторника. Они блокировали трибуну Рады, требуя немедленного рассмотрения популистского законопроекта № 9265, который предусматривает уменьшение цены газа для населения и введение моратория на дальнейшее повышение цены, а также отставку руководства «Нафтогаза».

Другой гром ударил со стороны Генеральной прокуратуры — здесь открыли уголовное производство в отношении пророссийского Виктора Медведчука. В его выступлении на съезде партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» нашли правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Тогда Медведчук заявил, что в Украине нужно создать «автономный регион Донбасс», в котором будут существовать собственный парламент и правительство, и закрепить его статус в Конституции. Материалы производств передадут в СБУ.

Кровавая авария в Донецкой области сегодня унесла жизни шестерых человек. Смертельное ДТП случилось на трассе Донецк—Запорожье вблизи КПВВ «Марьинка». Водитель автомобиля «Шевроле» совершал обгон, не справился с управлением и ударился в «Дэу Ланос». Четверо пассажиров «Дэу» и пассажирка «Шевроле» погибли на месте, еще один пострадавший скончался в больнице.