Депутаты из Радикальной партии заблокировали трибуну Верховной Рады (ФОТО, ВИДЕО)

Блокирование трибуны Радикальной партией, фото: «Укринформ»

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Депутаты из фракции Радикальной партии заблокировали трибуну Верховной Рады.

Они требуют немедленного рассмотрения законопроекта № 9265, который предусматривает удешевление стоимости газа для населения и введение моратория на дальнейшее повышение его цены, а также отставку действующего руководства «Нафтогаза». Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Соответствующие требования с трибуны озвучил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Кроме того, Ляшко пообещал, что возглавляемая им фракция не будет голосовать ни за один закон до выполнения этих требований.

«Мы не дадим работать парламентской трибуне, пока не будет принято решение, которое мы несколько месяцев назад зарегистрировали», — пообещал с трибуны Ляшко.

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял, что в случае обещанного некоторыми политиками снижения цены на газ, курс доллара может вырасти до 60 грн/долл.

Добавим, сегодня официально присутствуют 356 народных избранников. Однако общественное движение «Чесно» опубликовал фотографию, которая показывает, что на самом деле количество народных избранников в сессионном зале значительно меньше.

Напомним, на сегодня в Верховной Раде запланировано рассмотрение ряда важных законопроектов.