Защитник Мангера внес за него 2,5 млн грн залога. Фото: Слово и дело

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Racurs.ua

Адвокат главы Херсонского областного совета Владислава Мангера заявил, что внес 2,5 млн грн залога за подзащитного. Теперь подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк должны выпустить из-под стражи.

Защитник Мангера лично внес почти 2,5 млн грн залога. Сообщение об этом и фото банковской квитанции адвокат Дмитрий Ильченко опубликовал на своей странице в Facebook.

«В конечном итоге было принято решение о внесении залога мной лично. Сейчас еду в казначейство», — подчеркнул он.

На фото квитанции видно указание необходимой суммы средств, и что оформление осуществили в 13.21 по киевскому времени.

Напомним, накануне Мангера арестовали на 17 дней, тем самым суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Сегодня стало известно, что Генеральная прокуратура собралась оспаривать возможность внесения залога. Правоохранители опасаются, что Мангер может бежать за границу, поскольку владеет домом в Вене.

Защита Мангера также заявляла, что будет подавать апелляцию. Адвокаты утверждали, что средств на залог у подозреваемого нет, но «деньги будут искать».