Погода в Украине 15 февраля: синоптики прогнозируют солнечный день без осадков (КАРТА)

Погода в Украине 15 февраля: синоптики прогнозируют солнечный день без осадков. Фото:

https://racurs.ua/n118169-pogoda-v-ukraine-15-fevralya-sinoptiki-prognoziruut-solnechnyy-den-bez-osadkov-karta.html

Racurs.ua

Погода в Украине 15 февраля будет солнечной и теплой. Небольшие морозы ожидаются только ночью, днем ​​во всех регионах термометры будут показывать от 1° до 6° тепла.

По прогнозам синоптиков, в западных областях ночью возможны осадки в виде снега, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 15 февраля будет солнечной. Осадки синоптики не прогнозируют. Ночью столбики термометров опустятся до отметки 2° мороза, днем ​​потеплеет, температура воздуха будет колебаться от 1° до 3° тепла.

Во Львове 15 февраля прогнозируют солнечную погоду, осадки в виде мокрого снега предполагаются только ночью. Температура воздуха во Львове будет колебаться от 1° мороза ночью, до 4−6° тепла днем.

Погода в Днепре 15 февраля будет теплой. Ночью столбики термометров опустятся до 2−4° мороза, а днем ​​поднимутся до 2−4° тепла.

В Харькове завтра, 15 февраля, также ожидается солнечная погода. Синоптики прогнозируют морозы до 7−9° ночью, однако в день существенно потеплеет и столбики термометров поднимутся до 2° тепла.

Погода в Одессе 15 февраля будет теплой и солнечной. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла, днем ​​- от 3° до 5° тепла.

Геомагнитная обстановка в Киеве 15 февраля будет неспокойной. Слабая магнитная буря ожидается в первой половине дня, после обеда прогнозируют лишь небольшие волнения.