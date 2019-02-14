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Погода в Украине 15 февраля: синоптики прогнозируют солнечный день без осадков. Фото:

Погода в Украине 15 февраля: синоптики прогнозируют солнечный день без осадков (КАРТА)

14 фев 2019, 15:19
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Погода в Украине 15 февраля будет солнечной и теплой. Небольшие морозы ожидаются только ночью, днем ​​во всех регионах термометры будут показывать от 1° до 6° тепла.

По прогнозам синоптиков, в западных областях ночью возможны осадки в виде снега, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 15 февраля будет солнечной. Осадки синоптики не прогнозируют. Ночью столбики термометров опустятся до отметки 2° мороза, днем ​​потеплеет, температура воздуха будет колебаться от 1° до 3° тепла.

Во Львове 15 февраля прогнозируют солнечную погоду, осадки в виде мокрого снега предполагаются только ночью. Температура воздуха во Львове будет колебаться от 1° мороза ночью, до 4−6° тепла днем.

Погода в Днепре 15 февраля будет теплой. Ночью столбики термометров опустятся до 2−4° мороза, а днем ​​поднимутся до 2−4° тепла.

В Харькове завтра, 15 февраля, также ожидается солнечная погода. Синоптики прогнозируют морозы до 7−9° ночью, однако в день существенно потеплеет и столбики термометров поднимутся до 2° тепла.

Погода в Одессе 15 февраля будет теплой и солнечной. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла, днем ​​- от 3° до 5° тепла.

Погода в Украине 15 февраля. Фото: meteo.gov.ua

Геомагнитная обстановка в Киеве 15 февраля будет неспокойной. Слабая магнитная буря ожидается в первой половине дня, после обеда прогнозируют лишь небольшие волнения.

Геомагнитная обстановка в Киеве 15 февраля. Фото: gismeteo.ua

Источник: Ракурс


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