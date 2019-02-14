Надежда Савченко в суде, фото: tvc.ru

https://racurs.ua/n118168-delo-savchenko-budet-rassmatrivat-sud-prisyajnyh-prokuratura.html

Racurs.ua

Дело обвиняемых в терроризме народного депутата Надежды Савченко и руководителя организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана будет рассматривать суд присяжных.

Об этом сегодня во время подготовительного заседания в Черниговском районном суде Чернигова заявил прокурор, сообщает издание «Українські новини».

Во время заседания член коллегии судей судья Светлана Меженникова заявила самоотвод, поскольку, по ее словам, у нее нет доступа к государственной тайне, а такие материалы будут исследоваться в ходе судебного процесса.

Против этого выступила сторона обвинения. По словам прокурора, такое решение является преждевременным, поскольку оба обвиняемых планируют заявить ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.

«Три судьи в коллегии все равно не понадобятся», — отметил представитель обвинения.

В то же время адвокаты Рубана и Савченко поддержали самоотвод. Адвокат Валентин Рыбин, который защищает Рубана, отметил, что в этом деле не было материалов с ограниченным доступом.

Рубана задержали 8 марта 2018 года на КПВВ «Майорское» при попытке ввоза из временно оккупированной территории большого количества оружия, среди которого были крупнокалиберный пулемет, минометы, снайперские винтовки, мины и гранаты. 15 марта ГПУ внесла в Верховную Раду представление о лишении Савченко депутатской неприкосновенности и разрешении на ее арест. Рада поддержала эти представления 22 марта, на следующий день Шевченковский райсуд Киева избрал для Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, по информации правоохранителей, Савченко и Рубан с сообщниками планировали устроить стрельбу в центре Киева, осуществить покушение на руководство страны и попытку государственного переворота.