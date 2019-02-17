Ученые научились предсказывать погоду на значительно больший срок

Сейчас синоптики могут прогнозировать изменение погоды лишь на 10 дней

https://racurs.ua/n118278-uchenye-nauchilis-predskazyvat-pogodu-na-znachitelno-bolshiy-srok.html

Racurs.ua

Американским ученым удалось разработать методику, которая позволит создавать прогнозы погоды сразу на 14−15 дней.

Секрет этого сверхдлительного прогноза заключается в новом подходе к исходным данным о состоянии погоды, сообщает издание Science Alert со ссылкой на статью в Journal of the Atmospheric Sciences.

Сейчас метеорологи могут относительно надежно прогнозировать изменение погоды лишь на 10 дней.

Каждый прогноз погоды базируется на тех данных, которые синоптики имеют на момент его составления.

Эти начальные условия формируются по данным спутников, воздушных шаров и метеорологических станций, но они не являются совершенными — поэтому модели прогнозирования имеют тенденцию формировать несколько сценариев на основе различных вариаций начальных условий, а затем достигать согласованности по всем результатам.

Однако, чем дальше специалисты пытаются «заглянуть» в будущее, тем сложнее становится предугадать, какой будет погода, из-за бесчисленного количества возможных факторов.

Ученые решили проверить, насколько можно повысить практическую предсказуемость погоды, сократив неопределенность начальных условий с разной степенью точности.

Исследователи предположили, что начальные условия были почти совершенными, используя в 10 раз меньше вариаций для погоды средних широт (системы, под которую попадает большинство населения мира).

Сокращая переменные в режиме реального времени, ученые смогли заставить суперкомпьютеры создавать прогнозы, которые оставались точными на срок до двух недель.

«Снижение неопределенности начальных условий текущего дня значительно увеличивает детализированный прогноз относительно погоды — дополнительно еще на срок до пяти дней», — объясняют исследователи.

Тестируя новую методику на соответствие уже известным погодным данным 2016 года, команда исследователей обнаружила, что достаточный уровень точности поддерживался до двухнедельной отметки, после чего модели уже не имели реального сходства с тем, что действительно произошло в 2016 году.

Хотя методика еще нуждается в доработке, но эти результаты уже указывают, что существует возможность преодолеть 10-дневный лимит, которым сейчас ограничены метеорологи.

Напомним, недавно ученые обнаружили связь погоды с риском развития сердечного приступа.