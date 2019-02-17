«Это унизительно и неприемлемо»: мэр Амстердама хочет исключить работниц Квартала красных фонарей из перечня туристических достопримечательностей

Квартал красных фонарей, фото: «Википедия»

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Мэр Амстердама Фемке Халсема призывает реформировать одну из самых известных в мире достопримечательностей возглавляемого ею города — знаменитый Квартал красных фонарей, утверждая, что преобразования проституции в туристическую приманку является «унизительным» и «неприемлемым».

Халсема хочет рассмотреть все варианты реформирования этого района, которые хоть как-то смогут улучшить ситуацию, сообщает издание DutchNews.nl.

Квартал красных фонарей — это район Амстердама Де Валлен, в котором размещены публичные дома, секс-шопы, секс-театры, магазины по продаже марихуаны и другие подобные заведения. В частности, здесь размещены около 150 однокомнатных кают с витринами, обычно освещенными красным цветом, которые арендуют секс-работницы. Де Валлен — один из старейших районов города.

В последние годы поток туристов, которые съезжаются в Квартал красных фонарей, усложняет работу секс-работниц и угрожает их безопасности.

По мнению мэра, традиция открытой проституции Амстердама «все больше связана с унижением женщин большими группами туристов». Хальсема планирует к лету разработать пакет мер для решения проблем этого района.

Напомним, в прошлом году правоохранители Киевщины ликвидировали межрегиональную сеть борделей, которые предоставляли услуги исключительно «на выезд» — по месту жительства или временного пребывания своих клиентов.