Курт Волкер, фото: hvylya.net

https://racurs.ua/n118276-rossiya-nadeetsya-na-zakluchenie-vygodnoy-dlya-sebya-sdelki-s-novoy-vlastu-ukrainy-volker.html

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Москва хочет, чтобы действующий президент Украины был отстранен от власти в нынешних выборах и рассчитывает на достижение соглашения с новым руководством страны.

Об этом во время конференции по безопасности в Мюнхене заявил специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер, сообщает агентство AFP.

«Они очень хотят, чтобы он [Порошенко — Ред.] был отстранен от власти, и я думаю, что они надеются, что смогут заключить с новым руководством некое соглашение, благоприятное для России, потому что они не получают этого от Порошенко», — отметил Волкер, отвечая на вопрос, поддерживает ли Москва кого-то из кандидатов на нынешних президентских выборах, которые состоятся 31 марта.

По результатам соцопросов, в настоящее время на президентских выборах в Украине лидируют три кандидата — шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Порошенко и лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Напомним, недавний соцопрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС), показал, что наиболее вероятными участниками второго тура президентских выборов в Украине станут пары Зеленский — Порошенко и Зеленский — Тимошенко. Вероятность выхода во второй тур Порошенко и Тимошенко также остается высокой.