На Донетчине суд отправил в тюрьму боевика террористической ДНР (ФОТО)https://racurs.ua/n117630-na-donetchine-sud-otpravil-v-turmu-boevika-terroristicheskoy-dnr-foto.htmlRacurs.ua
Боевик так называемой Донецкой народной республики ближайшие 9,5 лет проведет в тюрьме.
Соответствующее решение относительно жителя Горловки принял Славянский городской суд Донецкой области. Об этом 2 февраля сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Служители Фемиды признали участника незаконных вооруженных формирований виновным по ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.
Следствие установило, что весной 2015 года мужчина добровольно стал боевиком ДНР, его зачислили на должность водителя-механика 1 роты 1 мотострелкового батальона 3 бригады 1-го армейского корпуса. Злоумышленник воевал против сил АТО в районе населенного пункта Зайцево. В марте 2018 года боевика с оружием задержали в районе боевых действий.
Напомним, в январе Константиновский городской суд Донецкой области приговорил боевика так называемой Луганской народной республики к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.