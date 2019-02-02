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Ракурс
Суд приговорил к 9,5 годам наемника ДНР. Фото: flickr.com

На Донетчине суд отправил в тюрьму боевика террористической ДНР (ФОТО)

2 фев 2019, 10:55
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Боевик так называемой Донецкой народной республики ближайшие 9,5 лет проведет в тюрьме.

Соответствующее решение относительно жителя Горловки принял Славянский городской суд Донецкой области. Об этом 2 февраля сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Служители Фемиды признали участника незаконных вооруженных формирований виновным по ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что весной 2015 года мужчина добровольно стал боевиком ДНР, его зачислили на должность водителя-механика 1 роты 1 мотострелкового батальона 3 бригады 1-го армейского корпуса. Злоумышленник воевал против сил АТО в районе населенного пункта Зайцево. В марте 2018 года боевика с оружием задержали в районе боевых действий.

Задержанный боевик ДНР. Фото: пресс-центр штаба ООС в Facebook

Напомним, в январе Константиновский городской суд Донецкой области приговорил боевика так называемой Луганской народной республики к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Ракурс


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