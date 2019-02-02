Метеорит взорвался в небе над Кубой (ФОТО, ВИДЕО)

Метеорит упал на Землю. Фото: Mir24.tv

https://racurs.ua/n117629-meteorit-vzorvalsya-v-nebe-nad-kuboy-foto-video.html

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Падение метеорита произошло на острове Куба. Власти заявляют, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.

Свидетелями происшествия стали десятки человек. Они отмечают, что видели «огонь в небе», утверждают, что их дома сильно вибрировали. Об этом сообщает портал Cibercuba.

Сейчас на месте падения работают эксперты и ученые, группа обнаружила несколько осколков метеорита, размер которых достигает около 20−30 см. Ученые отмечают, что их внешний вид «необычный».

Жители Пинар-дель-Рио опубликовали в соцсетях фотографии обломков метеорита. Их нашли недалеко от наскальной фрески в Национальном парке Виньялес.

По словам министра науки, технологий и окружающей среды Кубы Эльбы Роса, над островом действительно пролетел метеорит. Ученые предполагают, что на территории Кубы упало два тела небесного происхождения: один упал на западе острова, другой — вблизи города Матансас.

Напомним, на глубине около километра под ледником Хиавата в отдаленном северо-западном регионе Гренландии ученые обнаружили гигантский метеоритный кратер, размер которого в пять раз превышает площадь Парижа.