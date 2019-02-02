Прорыв плотины в Бразилии: появилось видео трагедии, унесшей жизни 115 человек (ВИДЕО)

Последствия прорыва плотины в Бразилии. Фото: Народная правда

https://racurs.ua/n117628-proryv-plotiny-v-brazilii-poyavilos-video-tragedii-unesshey-jizni-115-chelovek-video.html

Racurs.ua

Видео прорыва плотины в Бразилии показали бразильские СМИ. В результате трагедии на шахте Corrego do Feijao компании Vale погибли 115 человек, пропавшими без вести считаются 248 человек.

После трагедии власти оперативно смогли эвакуировать 24 тыс. жителей. Кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент прорыва дамбы, появилось на канале Band Jornalismo в YouTube.

На опубликованном видео видно, как ползут грязевые потоки по территории шахты. Справа можно увидеть дома горняков. Люди пытаются покинуть место происшествия на автомобилях и тракторах, а волна движется с огромной скоростью.

Напомним, 25 января на юго-востоке Бразилии произошел прорыв плотины. В результате ЧП без вести пропали по меньшей мере 300 человек, а 58 человек погибли.

Ранее сообщалось, что 200 спасателей привлечены к проведению работ в зоне бедствия. Территорию, которую залило слоем в 12 млн куб. м грязи, осматривали с помощью 13-ти вертолетов.