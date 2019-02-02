Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Последствия прорыва плотины в Бразилии. Фото: Народная правда

Прорыв плотины в Бразилии: появилось видео трагедии, унесшей жизни 115 человек (ВИДЕО)

2 фев 2019, 09:51
999

Видео прорыва плотины в Бразилии показали бразильские СМИ. В результате трагедии на шахте Corrego do Feijao компании Vale погибли 115 человек, пропавшими без вести считаются 248 человек.

После трагедии власти оперативно смогли эвакуировать 24 тыс. жителей. Кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент прорыва дамбы, появилось на канале Band Jornalismo в YouTube.

На опубликованном видео видно, как ползут грязевые потоки по территории шахты. Справа можно увидеть дома горняков. Люди пытаются покинуть место происшествия на автомобилях и тракторах, а волна движется с огромной скоростью.

Напомним, 25 января на юго-востоке Бразилии произошел прорыв плотины. В результате ЧП без вести пропали по меньшей мере 300 человек, а 58 человек погибли.

Ранее сообщалось, что 200 спасателей привлечены к проведению работ в зоне бедствия. Территорию, которую залило слоем в 12 млн куб. м грязи, осматривали с помощью 13-ти вертолетов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше