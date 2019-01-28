Прорыв плотины в Бразилии унес жизни 58 человек, появились новые фото и видео последствий катастрофы / Фото: Daily Mail

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Прорыв плотины в Бразилии унес жизни уже 58 человек, тела которых удалось найти в ходе спасательных работ. Еще 305 жителей штата Минас-Жерайс считаются пропавшими без вести. В регионе продолжаются поисково-спасательные работы.

По данным местных властей Бразилии, 200 спасателей привлечены к проведению работ в зоне бедствия. Территорию, которую залило слоем в 12 млн куб. м ила, осматривают с помощью 13-ти вертолетов. Всего удалось эвакуировать около 24 тыс. человек, пишет DW.

Фото до и после катастрофы:

Поисковые работы частично останавливались из-за угрозы прорыва второй дамбы. Накануне в бразильской горнодобывающей компании Vale SA, являющейся владельцем плотины, отметили, что шансов найти живых под слоем ила практически нет.

Министерство охраны окружающей среды Бразилии оштрафовало компанию на 58 млн евро.

Напомним, 26 января сообщалось, что из-за прорыва плотины в Бразилии свыше 200 человек считались пропавшими без вести.