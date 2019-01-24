На Донетчине боевика ЛНР приговорили к 10 годам тюрьмы (ФОТО)

Суд вынес приговор боевику ЛНР. Фото: Волинь Online

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Racurs.ua

Боевика так называемой Луганской народной республики приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Соответствующее решение в отношении жителя города Енакиево Донецкой области принял Константиновский городской суд Донецкой области. Об этом 24 января сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Суд признал пособника ЛНР виновным по ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что в октябре 2016 года он подписал контракт с 7-й отдельной мотострелковой бригадой так называемой Народной милиции 2-го армейского корпуса ЛНР (в/ч 08807). Почти два года он воевал против украинской армии на стороне боевиков на Светлодарськой дуге в районе населенных пунктов Светлодарск и Луганское Бахмутского района Донецкой области.

Боевика задержали 5 мая 2018 года. Сепаратист имел при себе автомат с патронами.

Напомним, в ноябре 2018 года Орджоникидзевский районный суд Мариуполя вынес приговор боевику террористической группировки «Оплот», который воевал на Донбассе против украинских военных.