Учения летчиков военных вертолетов на Полтавщине: появились яркие фото

Учения летчиков военных вертолетов. Фото: Минобороны

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В Полтавской области начались летно-методические сборы армейской авиации Сухопутных войск на модернизированных вертолетах Ми-8 МСБ и Ми-2 МСБ-В. Почти сотня военных летчиков в течение недели будет совершенствовать свое летное мастерство. Об этом сегодня, 24 января, сообщил пресс-центр Министерства обороны Украины и опубликовал яркие фото с учений.

Начальник армейской авиации командования Сухопутных войск Вооруженных Украины генерал-майор Игорь Яременко рассказал, что новый учебный год вертолетчики начали c командирских полетов. В ходе их проведения проверяли уровень летного мастерства командиров бригад, их заместителей по летной подготовке и начальников управлений армейской авиации.

Прежде всего проверяли правильность техники пилотирования и инструкторско-методические навыки. Все без исключения продемонстрировали по-настоящему филигранный пилотаж. Мастерство летного состава Вооруженных сил Украины постоянно растет, а все командиры военных летчиков готовы продолжать обучать летный состав, подчеркнул Яременко.

Основными задачами на следующие дни учений определили подготовку молодых летчиков к выполнению боевых задач, повышение уровня их мастерства и отработку вопросов, которые будут способствовать повышению безопасности полетов.

Напомним, что военнослужащие ВСУ в 2019 году примут участие в 20-ти международных учениях.