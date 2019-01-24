На Донеччині бойовика ЛНР засудили до 10 років тюрми (ФОТО)

Суд виніс вирок бойовику ЛНР. Фото: Волинь Online

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Бойовика так званої Луганської народної республіки засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відповідне рішення щодо мешканця міста Єнакієве Донецької області ухвалив Костянтинівський міський суд Донецької області. Про це 24 січня повідомив штаб операції Об'єднаних сил у Facebook.

Суд визнав посібника ЛНР винним за ч. 1 ст. 258−3 (участь у терористичній організації) та ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що в жовтні 2016 року він підписав контракт із 7-ю окремою мотострілковою бригадою так званої Народної міліції 2-го армійського корпусу ЛНР (в/ч 08807). Майже два роки він воював проти української армії на боці бойовиків на Світлодарській дузі в районі населених пунктів Світлодарськ та Луганське Бахмутського району Донецької області.

Бойовика затримали 5 травня 2018 року. Сепаратист мав при собі автомат із набоями.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року Орджонікідзевський районний суд Маріуполя виніс вирок бойовику терористичного угруповання «Оплот», який воював на Донбасі проти українських військових.