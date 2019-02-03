Боевики захватили в плен военнослужащего 79-й бригады

Николай Гриненко на распространенном боевиками видео, фото: YouTube

https://racurs.ua/n117667-boeviki-zahvatili-v-plen-voennoslujaschego-79-y-brigady.html

Racurs.ua

Пропавший утром 23 января вблизи села Павлополь Волновахского района Донецкой области военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады попал в плен к российским боевикам.

Видео с захваченным украинским военнослужащим продемонстрировали боевики, после чего в бригаде признали, что на видеозаписи именно пропавший военный — Николай Гриненко. Об этом сообщает «Громадське».

На видео Гриненко, в частности, заявляет, что «в целом в Украине жизнь сейчас не очень радует», поэтому он якобы пошел в армию, чтобы заработать денег. Также он называет Майдан «бессмысленной затеей» и говорит о «несостоятельности» новой полиции.

«Что они сейчас могут сделать? А вот когда „Беркут“ был, попробуй что-то сказать, сразу бы покрутили», — говорит пленный военнослужащий на видео.

Кроме того, на видеозаписи Гриненко заявляет об участии американских и канадских инструкторов в процессе подготовки украинских военнослужащих.

В бригаде подчеркивают, что точно знают об осуществлении боевиками психологического давления на Гриненко, сказанное им на видео — «срежиссированно кремлевской пропагандой».

Напомним, Гриненко исчез примерно в 4.00 23 января 2019 года, выполняя боевую задачу на одном из наблюдательных постов в районе Павлополя.