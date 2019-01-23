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В 79-й ДШБ начали поиск военнослужащего, фото — ЗиК
На Донбассе во время боевого задания исчез украинский разведчик — СМИhttps://racurs.ua/n117181-na-donbasse-vo-vremya-boevogo-zadaniya-ischez-ukrainskiy-razvedchik-smi.htmlRacurs.ua
На Донбассе во время выполнения боевой задачи исчез разведчик Вооруженных сил.
Об исчезновении украинского военнослужащего сообщили 23 января в Фейсбук 79-й десантно-штурмовой бригады.
Происшествие произошло утром, примерно в 4.00, во время выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь.
«Исчез военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений бригады», — сказано в сообщении.
В 79-й ДШБ начали поиск военнослужащего.
Между тем волонтеры также подтверждают исчезновения военного. Ольга Решетилова в Фейсбук отметила, что это, вероятно, уже третий военнослужащий ВСУ, который в январе оказался в плену.
«Попадают к боевикам не во время боя, а из-за непонятных и не до конца расследованных обстоятельств. Командование бригад реагирует по-разному. Одни (Закарпатский Легион) сразу объявляют своего бойца пленным и пытаются ему помочь. Другие (58 ОМПБР) безапелляционно утверждают, что это дезертир, пытаясь прикрыть свои задницы», — написала Решетилова.
Она отметила, что боевики фейковых ЛДНР сегодня также сообщили о пленении украинского солдата. Волонтер отмечает, что эта проблема приобретает характер системной.
«Речь идет о качестве личного состава в последнее время, полной розслабленности командиров, повальном алкоголизме», — отметила Решетилова.
В начале января «Ракурс» сообщал, что в плен к террористам ДНР попал боец 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Андрей Качинский. Боевики опубликовали видео с пленным украинским бойцом. В бригаде отметили, что видеозапись была сделана под давлением и пленный не может нести ответственности за свои слова.