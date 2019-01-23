В 79-й ДШБ начали поиск военнослужащего, фото — ЗиК

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Racurs.ua

На Донбассе во время выполнения боевой задачи исчез разведчик Вооруженных сил.

Об исчезновении украинского военнослужащего сообщили 23 января в Фейсбук 79-й десантно-штурмовой бригады.

Происшествие произошло утром, примерно в 4.00, во время выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь.

«Исчез военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений бригады», — сказано в сообщении.

В 79-й ДШБ начали поиск военнослужащего.

Между тем волонтеры также подтверждают исчезновения военного. Ольга Решетилова в Фейсбук отметила, что это, вероятно, уже третий военнослужащий ВСУ, который в январе оказался в плену.

«Попадают к боевикам не во время боя, а из-за непонятных и не до конца расследованных обстоятельств. Командование бригад реагирует по-разному. Одни (Закарпатский Легион) сразу объявляют своего бойца пленным и пытаются ему помочь. Другие (58 ОМПБР) безапелляционно утверждают, что это дезертир, пытаясь прикрыть свои задницы», — написала Решетилова.

Она отметила, что боевики фейковых ЛДНР сегодня также сообщили о пленении украинского солдата. Волонтер отмечает, что эта проблема приобретает характер системной.

«Речь идет о качестве личного состава в последнее время, полной розслабленности командиров, повальном алкоголизме», — отметила Решетилова.

В начале января «Ракурс» сообщал, что в плен к террористам ДНР попал боец ​​128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Андрей Качинский. Боевики опубликовали видео с пленным украинским бойцом. В бригаде отметили, что видеозапись была сделана под давлением и пленный не может нести ответственности за свои слова.