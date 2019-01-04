Захват украинского бойца в плен ДНР: в 128-й Закарпатской бригаде подтвердили информацию (ВИДЕО)

Украинский военный попал в плен к террористам ДНР. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n116445-zahvat-ukrainskogo-voennogo-boevikami-v-128-y-gorno-shturmovoy-brigade-podtverdili-informaciu.html

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В плен к террористам ДНР несколько дней назад попал боец 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Андрей Качинский.

Боевики опубликовали видео с пленным украинским бойцом, после чего на странице бригады в Facebook подтвердили, что человек на видео — это Качинский. Родом он из Владимирецкого района Ровенской области.

В бригаде подчеркнули, что видеозапись была сделана под давлением и пленный не может нести ответственность за свои слова. Украинского бойца не осуждают и делают все возможное для его освобождения.

Напомним, что 2 января сепаратистские СМИ сообщили о том, что боевики задержали украинского военного, который якобы пытался проникнуть на неподконтрольную Украине территорию. В тот же день «Закарпатский легион» сообщил об исчезновении одного из военных.

В Минобороны Украины тогда отметили, что проверяют эту информацию.