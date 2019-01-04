Захоплення українського бійця в полон ДНР: у 128-й Закарпатській бригаді підтвердили інформацію (ВІДЕО)

Український військовий потрапив у полон до терористів ДНР. Фото: ТСН

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У полон до терористів ДНР кілька днів тому потрапив боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Андрій Качинський.

Бойовики опублікували відео з полоненим українським бійцем, після чого на сторінці бригади у Facebook підтвердили, що чоловік на відео — це Качинський. Родом він із Володимирецького району Рівненської області.

У бригаді наголосили, що відеозапис був зроблений під тиском і полонений не може нести відповідальності за свої слова. Українського бійця не засуджують і роблять усе можливе для його звільнення.

Нагадаємо, що 2 січня сепаратистські ЗМІ повідомили про те, що бойовики затримали українського військового, який нібито намагався потрапити на непідконтрольну Україні територію. Того ж дня «Закарпатський легіон» повідомив про зникнення одного з військових.

У Міноборони України тоді зазначили, що перевіряють цю інформацію.