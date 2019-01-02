Терористи ДНР заявили про затримання українського військового, Міноборони перевіряє інформацію. Фото: expres.online

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Про затримання українського військового на тимчасово непідконтрольній території України сьогодні заявили терористи ДНР.

За словами одного з очільників так званої поліції ДНР Едуарда Басуріна, український військовий нібито намагався потрапити на окуповану територію з півдня, повідомляє сепаратистський сайт ДАН.

Стверджується, що полоненого військового терористи допитали щодо ситуації біля лінії розмежування.

У Міністерстві оборони України наразі уточнюють дані про можливе затримання терористами українського військового. Офіцер прес-служби відомства Віталій Саранцев зазначив у коментарі УНН, що конкретною інформацією щодо ситуації поки що не володіє.

Водночас на сторінці «Закарпатського легіону» в Facebook повідомили про зникнення одного з військовослужбовців, озброєного автоматом, ще в ніч на 29 грудня. Станом на 2 січня 2019 року, його місцезнаходження не встановлено.

Раніше повідомлялось, що запроваджений 29 грудня безстроковий режим тиші бойовики порушили того ж дня. Терористи обстріляли позиції українських військових із гранатометів.