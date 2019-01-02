Террористы ДНР заявили о задержании украинского военного, Минобороны проверяет информацию. Фото: expres.online

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О задержании украинского военного на временно неподконтрольной территории Украины сегодня заявили террористы ДНР.

По словам одного из главарей так называемой полиции ДНР Эдуарда Басурина, украинский военный якобы пытался попасть на оккупированную территорию с юга, сообщает сепаратистский сайт ДАН.

Утверждается, что пленного военного террористы допросили по поводу ситуации у линии разграничения.

В Министерстве обороны Украины пока уточняют данные относительно возможного задержания террористами украинского военного. Офицер пресс-службы ведомства Виталий Саранцев отметил в комментарии УНН, что конкретной информацией о ситуации пока не располагает.

В то же время на странице «Закарпатского легиона» в Facebook сообщили об исчезновении одного из военнослужащих, вооруженного автоматом, еще в ночь на 29 декабря. По состоянию на 2 января 2019 года, его местонахождение не установлено.

Ранее сообщалось, что введенный 29 декабря бессрочный режим тишины боевики нарушили в первый же день. Террористы обстреляли позиции украинских военных из гранатометов.