Режим тишины на Донбассе пророссийские боевики нарушили в первый же день перемирия

Боевики на Донбассе нарушили новогоднее перемирие. Фото: Народна правда

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Режим тишины на Донбассе представители незаконных вооруженных формирований ОРДЛО нарушили в первый же день перемирия.

Боевики так называемой Донецкой народной республики обстреляли из гранатометов позиции украинских военных. Об этом 29 декабря сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«В течение текущих суток враг открыл огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи поселка Зализное, что на Горловском направлении», — сообщили в пресс-центре.

Кроме того, 28 декабря оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Военные ООС зафиксировали два случая, когда боевики применили запрещенное минскими соглашениями вооружение. Так, враг обстрелял из минометов калибра 82 мм позиции украинских военных вблизи поселков Новотошковское и Гнутово на Луганском и Мариупольском направлениях.

За прошедшие сутки один военнослужащий ООС получил ранения. Украинские военные уничтожили одного боевика, двух ранили.

Напомним, уполномоченный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук по результатам видеоконференции безопасности группы ТКГ сообщал, что режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе начнется в ночь с 28 на 29 декабря. Тишина должна наступить с 00.01 субботы 29 декабря.