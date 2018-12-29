Режим тиші на Донбасі проросійські бойовики порушили в перший же день перемир’я

Бойовики на Донбасі порушили новорічне перемир’я. Фото: Народна правда

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Режим тиші на Донбасі представники незаконних збройних формувань ОРДЛО порушили в перший же день перемир’я.

Бойовики так званої Донецької народної республіки обстріляли із гранатометів позиції українських військових. Про це 29 грудня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

«Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь з гранатометів по позиціях Об'єднаних сил поблизу селища Залізне, що на Горлівському напрямку», — повідомили в прес-центрі.

Крім того, 28 грудня окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню. Військові ООС зафіксували два випадки, коли бойовики застосували заборонене мінськими угодами озброєння. Так, ворог обстріляв із мінометів калібру 82 мм позиції українських військових поблизу селищ Новотошківське та Гнутове на Луганському та Маріупольському напрямках.

Протягом минулої доби один військовослужбовець ООС дістав поранення. Українські військові знищили одного бойовика, двох поранили.

Нагадаємо, уповноважений представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук за результатами відеоконференції безпекової групи ТКГ повідомляв, що режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі розпочнеться у ніч з 28 на 29 грудня. Тиша мала настати з 00.01 суботи 29 грудня.