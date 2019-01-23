У 79-й ДШБ почали пошук військовослужбовця, фото — ЗіК

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На Донбасі під час виконання бойового завдання зник розвідник Збройних сил.

Про зникнення українського військовослужбовця повідомили 23 січня у Фейсбук 79-ї десантно-штурмової бригади.

Подія сталася уранці, приблизно о 4.00, під час виконання бойового завдання на одному зі спостережних постів у районі населеного пункту Павлопіль.

«Зник військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів бригади», — сказано у повідомленні.

У 79-й ДШБ почали пошук військовослужбовця.

Тим часом волонтери також підтверджують зникнення військового. Ольга Решетилова у Фейсбук відзначила, що це, ймовірно, вже третій військовослужбовець ЗСУ, який у січні опинився у полоні.

«Потрапляють до бойовиків не під час бою, а за незрозумілих і не до кінця розслідуваних обставин. Командування бригад реагує по-різному. Одні (Закарпатський Легіон) відразу оголошують свого бійця полоненим і намагаються йому допомогти. Інші (58 ОМПБР) безапеляційно стверджують, що це дезертир, намагаючись прикрити свої дупи», — написала Решетилова.

Вона відзначила, що бойовики фейкових ЛДНР встигли повідомити про полонення українського солдата. Волонтер відзначає, що ця проблема набуває характеру системної.

«Йдеться про якість особового складу останнім часом, повну розслабленість командирів, повальний алкоголізм», — відзначила Решетилова.

На початку січня «Ракурс» повідомляв, що у полон до терористів ДНР потрапив боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Андрій Качинський. Бойовики опублікували відео з полоненим українським бійцем. У бригаді наголосили, що відеозапис був зроблений під тиском і полонений не може нести відповідальності за свої слова.