В Одесской области таможенник требовал взятки за легализацию «євроблях» (ФОТО)

Таможенника уличили в коррупции. Фото: СБУ

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На взятке задержали старшего государственного инспектора одного из таможенных постов Одесской области.

Старший смены таможенного поста требовал деньги от водителей транспортных средств на иностранной регистрации. Вместе с посредником они разработали противоправный механизм легализации импортных авто и за неправомерную выгоду легализовали так называемые євробляхи на украинской территории. За растаможку одной машины они требовали 100 долл. Об этом 19 января сообщил пресс-центр украинской спецслужбы.

Злоумышленников задержали во время получения очередной взятки — таможенный брокер передал коррупционерам 1 тыс. долл. за растаможку 10 авто. Ранее правоохранители задокументировали получение должностным лицом взяток за таможенное оформление двух машин из Европы.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и возможной причастности других должностных лиц таможенного органа к противоправной деятельности.

Напомним, в Донецкой области на взятке задержали офицера Национальной гвардии Украины. Командир роты резерва одной из в/ч Нацгвардии требовал и получил от гражданина взятку в сумме 500 долл. За эти деньги капитан обещал свое содействие в подписании контракта на прохождение военной службы в указанной воинской части.