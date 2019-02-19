Квартиру судьи ограбили в Киеве

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Жилье судьи ограбили в Киеве. Фото: Rezekneszinas.lv
Квартиру судьи ограбили в Киевеhttps://racurs.ua/n118344-kvartiru-sudi-ograbili-v-kieve.htmlRacurs.ua
Жилье судьи ограбили в Киеве. Отмечается, что инцидент произошел в Днепровском районе столицы.
Злоумышленники проникли в квартиру судьи, когда дома никого не было, сообщили представители правоохранительных органов в комментарии УНН.
По словам полицейских, квартира, которую ограбили, принадлежит одной из судей Окружного административного суда Киева. Там судья проживает вместе с родителями.
Ворам удалось взломать замок и проникнуть в квартиру. Воры забрали деньги, компьютерную технику и ювелирные украшения. Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба.
Правоохранители по факту ограбления квартиры начали досудебное расследование. Открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что воры проникли в дом судьи Кассационного хозяйственного суда. Из дома вынесли около 150 тыс. грн и ювелирные украшения.