Россия устроила учения со стрельбами вблизи Керченского пролива (КАРТА)

Учения российского флота. Фото: Агентство Крымские Новости

https://racurs.ua/n118343-rossiya-ustroila-ucheniya-so-strelbami-vblizi-kerchenskogo-proliva-karta.html

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Боевые учения со стрельбами на Азове устроили армия и флот Российской Федерации. Военные маневры начались 18 февраля и продлятся до среды, 20 февраля.

Российская Федерация для проведения стрельб закрыла район в западной части Темрюкского залива, расположенного вблизи Керченского пролива. Об этом сообщает «Украинский милитарный портал» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в ночь с 16 на 17 февраля российский флот проводил радиотехнические учения на выходе из Керченского пролива в Черное море. Военнослужащие страны-агрессора учились выявлять координаты потерянной радарной цели между Коз-Аульським и Такильским радиотехническими постами наблюдения, что в южной части Керченского пролива в Черном море.

Также были осуществлены маневры в районе, где 25 ноября 2018 года РФ атаковала корабельную группу Военно-морских сил Украины и захватила в плен 24 моряков, два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», буксир «Яны Капу».

Ранее сообщалось, что внешняя разведка Норвегии заявила о том, что Россия глушила сигнал GPS во время учений НАТО. В разведке утверждали, что утверждает, что глушение сигналов навигационной системы стало новым вызовом для участников учений, которые Норвегия проводила со своими союзниками.