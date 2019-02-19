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Доступные беспроводные наушники представила индийская компания. Фото: iTechua

Индийская компания разработала беспроводные наушники с защитой от воды и пороха (ФОТО)

19 фев 2019, 09:56
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Доступные беспроводные наушники представила индийская компания Boat. Отмечается, что они способны воспроизводить звук в частотном диапазоне от 20 до 20 тыс. Гц.

Беспроводные наушники Airdopes 211 имеют сенсорные кнопки для регулировки громкости и списка воспроизведения, сообщает Gizchina.

Наушники имеют аккумулятор емкостью 45 мАч, также в комплект входит футляр для хранения и зарядки устройства. Емкость аккумулятора, помещенного в футляр, составляет 450 мАч.

Также беспроводные наушники Airdopes 211 имеют защиту от воды и пороха. Уровень такой защиты составляет IPX4. То есть эти наушники не являются полностью водонепроницаемыми, но капли воды для этого устройства не представляют угрозы.

Беспроводные наушники Airdopes 211 будут продавать по 35 долл.

Беспроводные наушники Airdopes 211 будут продавать по 35 долл.. Фото: gizchina.com


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