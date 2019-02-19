Родила в коме: жительница Великобритании узнала о беременности и рождении ребенка после того, как пришла в себя

Жительница Великобритании узнала о беременности и рождении ребенка после того, как пришла в себя. Фото: znaj.ua

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Racurs.ua

Жительница Великобритании Эбони Стивенсон впала в кому во время сна. После того, как 18-летняя девушка пришла в себя ей сообщили новость о том, что она родила. Отмечается, что Стивенсон даже не подозревала о том, что беременна.

Девушка плохо себя чувствовала, поэтому решила лечь спать. Во сне она впала в кому, потом у нее произошла серия спазмов. В связи с этим Стивенсон госпитализировали, сообщает «ВВС Україна».

В больнице медики провели обследование и узнали, что девушка беременна. У Стивенсон было диагностировано аномальное раздвоение матки. В одной из маток развивался плод, а в другой не прекращался менструальный цикл. Так как матка с плодом была расположена ближе к спине девушка не замечала, что беременна.

Врачи заметили плод из-за судорог, которые заставили ребенка двигаться. Они запросили разрешение у матери Стивенсон на кесарево сечение. Она согласилась, но отрицала факт того, что ее дочь может быть беременной. По предположениям врачей, на момент кесарева сечения девушка была на 9 месяце беременности, поскольку вес новорожденной составлял более 3 кг.

После выхода из комы девушка не поверила в то, что родила ребенка и даже попросила забрать от нее малыша. Но после объяснений ее матери, Стивенсон попросила вернуть дочь. Сейчас она отмечает, что очень счастлива, что у нее появилась ребенок.