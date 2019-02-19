Владимир Балух. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n118340-politzakluchennogo-baluha-etapirovali-iz-okkupirovannogo-kryma-v-krasnodar-chiygoz.html

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Политического заключенного Владимира Балуха вывезли из симферопольского СИЗО в российский город Краснодар.

Пока неизвестно, когда украинца этапировали из оккупированного полуострова на территорию Российской Федерации. О том, что Балуха вывезли из Крыма, 19 февраля сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз на собственной странице в Facebook.

«Балуха Владимира вывезли в Краснодар», — напсиал Чийгоз.

Ранее об этапировании Балуха из следственного изолятора Симферополя сообщала «Крымская правозащитная группа» в Facebook. Об отсутствии украинца в Крыму стало известно тогда, когда его жена Наталья Балух попыталась передать в СИЗО передачу.

«Из СИЗО Симферополя для этапирования его забрали голодным и без вещей. Причины этапирования пока ему не назвали», — говорится в сообщении группы.

Напомним, подконтрольный России суд Крыма приговорил гражданина Украины к 4 годам и 11 месяцам колонии, а также выплате штрафа. Балух обьявил голодовку, вследствие которой у него существенно ухудшилось здоровье.

ФСБ России задержала украинца в декабре 2016 года. Российские спецслужбы инкриминировали ему хранение 90 патронов и тротиловых шашек. Однако, вероятно, что репрессии в отношении Балуха связаны с его проукраинской позицией — за флаг Украины, который висел во дворе его дома. Также он установил на своем доме табличку «Улица Героев Небесной сотни, 18».