Жениться невтерпеж: солдат подделал деньги на свадебные расходы

Солдат подделал деньги для свадебных расходов. Фото: Stapico

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Солдат подделал деньги, которые предназначались на свадебные расходы. Для торжества, которое должно было состоятся 30 марта, малайзиец изготовил 4 тыс. ринггитов (около 1 тыс. долл.).

Фальшивые деньги он перемешал с настоящими банкнотами и передал невесте, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на Asia One.

Невеста заметила, что часть купюр имеют странный вид, однако солдат заверил ее в том, что эти купюры ему выдал банкомат. В доказательство своей версии он продемонстрировал девушке чеки из банкомата, подтверждающие снятие крупных сумм денег. Отмечается, что чеки он достал из урны банкомата.

Поверив жениху, девушка посоветовала обратиться в полицию, чтобы разобраться с ситуацией. Солдат написал заявление в надежде, что банк обменяет его фальшивые деньги на настоящие банкноты. Однако на следующий день солдата арестовали. У него изъяли копировальный аппарат, купюры достоинством 50 и 100 ринггитов.