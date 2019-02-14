Любовь требует жертв: из-за действий мошенников американцы теряют миллионы долларов на сайтах знакомств

Мошенники часто используют фальшивые личности, фото: squarespace.com

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Американцы, которые ищут любви, потеряли за год по крайней мере 143 млн долл. из-за действий мошенников.

Хотя эти случаи составляли лишь 1,5% процента от всех мошенничеств, отслеживаемых Федеральной торговой комиссией США (FTC), ни один другой тип афер не принес столько вреда, сообщает издание The New Yourk Times.

«Это действительно впечатляет, — отмечает заместитель директора отдела маркетинговых практик FTC Моника Вака. — Это свидетельствует, что люди действительно должны быть осторожными, ведь когда они влюбляются в мошенника, то могут потерять немало денег».

Мошенники часто используют фальшивые или украденные личности, чтобы втереться в доверие к своим жертвам. Этот процесс известен как сatfishing. Злоумышленники иногда тратят на работу со своей жертвой довольно много времени, создавая доверительные отношения, чтобы впоследствии злоупотреблять ими.

«После того, как в таких мошенников появляются влюбленные в них люди, они говорят, что нуждаются в деньгах, часто для неотложной медицинской помощи или из-за другого несчастья», — объясняют эксперты FTC.

Жертвы часто неоднократно направляли деньги на решение предполагаемых кризисных ситуаций. Преступники часто уклоняются от попыток встретиться, утверждая, например, что они находятся в армии, а их военные части развернуты за рубежом. Когда наступает время встречи, они могут попросить о помощи, чтобы покрыть расходы на проезд.

Такие аферы, преимущественно осуществляемые через интернет, уже давно вызывают беспокойство экспертов, но эта проблема значительно ухудшилась в последние годы: в 2015 году жертвы «романтических мошенников» потеряли лишь 33 млн долл. С тех пор этот показатель стремительно растет.

Преимущественно мошенники действуют на сайтах знакомств, однако некоторые жертвы сообщают, что такие лица связывались с ними по-другому — в социальных сетях, таких как Facebook, или даже через онлайн-игры.

Напомним, в прошлом году киберполиция обнаружила мошенническую сеть фейковых обменников криптовалют.