Янукович, фото — Украинский интерес

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Федеральное бюро расследований США не смогло вернуть Украине ни одного доллара из средств, украденных режимом Виктора Януковича. Частично причиной этого стало учитывание его людьми опыта экс-премьера Павла Лазаренко.

Если украинцы и смогут вернуть эти деньги, то их сумма точно не будет составлять 9 млрд долл., сообщает «Голос Америки», ссылаясь на слова бывшего спецагента ФБР Кэрен Гринуэй.

Она выступила 13 февраля на слушаниях Хельсинской комиссии США в Конгрессе.

«Мое сердце разбивается, я делала все, пытаясь помочь народу Украины вернуть их деньги», — сказала Гринуэй.

Она ушла в отставку, но работы по возврату украденных средств продолжаются. Гринуэй в ФБР руководила командой следователей и аналитиков и помогала возвращать деньги. Экс-агент назвала несколько причин того, почему пока не удается вернуть выведенные людьми Януковича средства.

Гринуэй считает, что злоумышленники учли опыт экс-премьер-министра Павла Лазаренко, которого судили за отмывание средств в США. Люди Януковича действовали немного по-другому, не переводя деньги в Соединенные Штаты, но использовали шаблоны экс-главы правительства.

Лазаренко присылал доллары в США на корреспондентские счета. Это позволило ФБР видеть транзакции, но не дало информации о происхождении денег.

Преступникам удалось быстро раздробить суммы наличности, чтобы скрыть их и усложнить замораживание средств. В Украине же отсутствуют механизмы быстрого замораживания средств. Кроме того, сотни миллионов долларов двигались очень быстро и часто распылялись.

Гринуэй заявила, что в случае с Украиной в одном из случаев исследовали движение 400 млн долл. С ними провели более 10 тыс. транзакций, некоторые из которых размыли суммы до 1,5 тыс. долл. Их, например, тратили на покупку мебели в Испании.

Экс-агент рассказала, что информация о средствах режима Януковича часто была устаревшей. Она сетует на то, что в Украине существуют структуры, которые позволяют легко и быстро распылить большие суммы. В то же время быстро получить документы о переводе средств со счета на счет невозможно, что создавало дополнительные трудности для расследователей.