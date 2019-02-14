Юный романтик: школьник купил розы для одноклассниц на все свои сбережения

Школьник купил розы для одноклассниц на все свои карманные сбережения. Фото: GoodFon

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Восьмилетний житель британского города Лаут Каллум Дрю подарил по розе своим одноклассницам и ученицам из параллельных классов.

Для того, чтобы порадовать девочек в День святого Валентина школьник потратил все свои сбережения, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на The Mirror.

Отмечается, что деньги на розы мальчик заработал самостоятельно. Сначала ему за помощь платила бабушка, у которой был цветочный магазин. После ее смерти, школьник начал мыть машины, чтобы скопить нужную сумму для покупки роз.

В 2019 году школьник решил подарить своим сверстницам по одной неувядающей розе. По его словам, он одаривает девочек цветами для того, чтобы ни одна из них не чувствовала себя обделенной.

Стоит добавить, что этой традиции уже четыре года. Мальчик рассказывает, что все девочки очень радуются его подарку и даже визжат от счастья.

Мама Дрю гордится сыном и рада, что он бережно относится к чувствам других людей. Она отметила, что сначала ее сын дарил розы только одноклассницам, а потом решил поздравлять и девочек из параллельных классов.