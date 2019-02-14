Суд арестовал сотни тысяч долларов «британской заначки» Насирова / Фото: wikimedia

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Racurs.ua

Средства на счету скандально известного кандидата в президенты Романа Насирова арестованы в Великобритании. Во время сегодняшнего заседания Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте 300 тыс. долл.

Экс-глава Государственной фискальной службы Насиров утверждает, что речь идет о счете в брокерской фирме, с которой он заключил соглашение еще до 2015 года, сообщает сайт Центра противодействия коррупции.

Как уверяют адвокаты Насирова, учреждение, в котором он открыл счет, является брокерским, то есть не относится к финучреждениям, согласно украинскому законодательству. Поэтому наложение ареста невозможно, ведь Уголовный процессуальный кодекс Украины предусматривает арест счетов только в банках и финансовых учреждениях. Защита Насирова убеждена, что в классическом понимании его деньги не находятся на банковском счете.

В свою очередь прокуратура отметила, что учреждение, в котором находятся деньги подозреваемого, является финансовым в соответствии с законодательством Великобритании. Внимание правоохранителей привлекла подозрительная операция на 300 тыс. долл. с участием Насирова. После проведения проверки деньги заблокировали, а 7 февраля в НАБУ относительно необходимости наложения ареста.

Как известно, бывшего главу ГФС Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением, заключающимся в предоставлении незаконных рассрочек по уплате налогов нескольким фирмам, связанным с нардепом-беглецом Александром Онищенко. Такие махинации привели к убытки государства на сумму более 2 млрд грн.

Напомним, 16 февраля Насиров подал в Центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах.