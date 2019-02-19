На Трампа подали в суд из-за введения чрезвычайного положения в стране. Фото: ИноСМИ

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На администрацию Трампа подали в суд из-за введения режима чрезвычайной ситуации. Иск подала коалиция из 16-ти штатов.

Иск против администрации президента был подан вчера, 18 февраля, в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии, сообщает сегодня DW.

Как сообщил генеральный прокурор Калифорнии Ксавье Бесерра, истцы намерены привлечь президента Дональда Трампа к ответственности из-за его злоупотребления властью.

Напомним, 15 февраля президент США ввел чрезвычайное положение в стране из-за неразрешенного спора с Конгрессом о строительстве стены на границе с Мексикой и ее финансировании. Режим чрезвычайной ситуации даст возможность Трампу выделить средства на стену без утверждения такого решения Конгрессом. Президент США планирует выделить на строительство стены около 8 млрд долл.

Ранее в декабре 2018 года Конгресс согласился выделить на строительство стены 1,4 млрд долл. из требуемых 5,7 млрд долл. В связи с этим был объявлен «шатдаун», в рамках которого часть государственных учреждений прекратили работу. И только 25 января 2019 года администрация президента и Конгресс согласовали возобновление полноценного функционирования работы госучреждений.