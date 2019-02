Стало известно, кто споет на нынешнем «Оскаре»

Фильм «Богемская рапсодия» об истории успеха группы Queen выдвинут на "Оскар", фото — Itc

Группа Queen («Куин») выступит на 91-й церемонии вручения кинопремии «Оскар», которая состоится 24 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Также на церемонии выступят Леди Гага и Брэдли Купер с песней Shallow из мелодрамы «Звезда родилась».

Об этом 18 февраля сообщил официальный Твиттер Американской киноакадемии.

«Это действительно происходит? Или это всего лишь фантазия? Мы приветствуем группу Queen и вокалиста Адама Ламберта на церемонии вручения „Оскаров“», — говорится в сообщении.

В этом году лента «Богемская рапсодия» режиссера Брайана Сингера о пути к успеху группы Queen и ее выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри выдвинута на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Ранее фильм уже отметили премией «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм».

Кроме того, на церемонии вручения «Оскаров» в этом году выступят также Леди Гага и Брэдли Купер с выдвинутой на «Оскар» песней Shallow. Она является саундтреком мелодрамы «Звезда родилась» об истории любви исполнителя в стиле кантри и молодой певицы. Кроме того, Бетти Мидлер выполнит выдвинутую на «Оскар» песню The Place Where Lost Things Go из фильма режиссера Роба Маршалла «Мэри Поппинс возвращается».

91-я церемония вручения кинопремии «Оскар» состоится 24 февраля.