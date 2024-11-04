Умер титан музыкальной индустрии Квинси Джонс

https://racurs.ua/n200881-umer-titan-muzykalnoy-industrii-kvinsi-djons.html

Ракурс

Помер продюсер і композитор Квінсі Джонс. Йому був 91 рік.

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Причину смерті продюсера не називають, але зазначають, що він помер вчора ввечері в колі своєї родини.

Джонс — продюсер найбільш продаваного музичного альбому Майкла Джексона Thriller. Ще він працював із Френком Сінатрою, Реєм Чарльзом, Діною Вашингтон і виступав із Дюком Еллінгтоном.

Квінсі Джонс посідає третє місце після Бейонсе та Джей-Зі за кількістю номінацій на премію «Греммі» за всі часи — 80 проти 88 у кожного.

Він також був успішним автором музики до десятків фільмів і мав численні хіти під своїм іменем. Джонс був лідером джазового оркестру біг-бенду, аранжувальником для зірок джазу, включаючи Каунт Бейсі. Його телевізійна та кінопродюсерська компанія, заснована в 1990 році, мала великий успіх із серіалом «Принц із Беверлі-Гіллз» та іншими шоу.

Навіть у свої 80 років Джонс не припиняв працювати. Так, у 2017 році він запустив Qwest TV — музичне телебачення на замовлення.