Магнитные бури завтра накроют Украину (ИНФОГРАФИКА)

Уже завтра Украину накроют магнитные бури (ИНФОГРАФИКА). Фото: cheltv

https://racurs.ua/n118348-uje-zavtra-ukrainu-nakrout-magnitnye-buri-infografika.html

Racurs.ua

С 19 по 21 февраля на Солнце пройдут магнитные бури. Уже завтра волнения накроют территорию Украины. Показатели в этот период практически достигают отметки G1, которая обозначает слабую магнитную бурю. Она накроет Украину только 28 февраля.

На этой неделе жители Украины переживут сразу несколько метеоударов. По прогнозам, в этом году мощных волнений на Солнце быть не должно. Об этом сообщают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Магнитные бури можно увидеть в виде северного сияния. Заряженные частицы проникают в атмосферу на магнитных полюсах, где при взаимодействии с атомами атмосферы возникает красочное явление.

Магнитные бури могут повлиять на украинских граждан. В частности, может появится головная боль, сонливость, эмоциональная нестабильность и общее ухудшение самочувствия. Замечено, что в такие дни ток крови по сосудам замедляется, а сама кровь густеет. Когда организм пытается нейтрализовать такие последствия повышается кровяное давление.

Медики заметили, что в период магнитных бурь, случаи инфарктов, инсультов и гипертонических кризов учащаются, а хронические заболевания обостряются.

В эти дни лучше ограничить физические нагрузки, избегать жирную пищу и стараться не нервничать. Чтобы улучшить свое самочувствие можно пить травяные чаи, например, с мелиссой.