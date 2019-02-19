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Уже завтра Украину накроют магнитные бури (ИНФОГРАФИКА). Фото: cheltv

Магнитные бури завтра накроют Украину (ИНФОГРАФИКА)

19 фев 2019, 11:55
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С 19 по 21 февраля на Солнце пройдут магнитные бури. Уже завтра волнения накроют территорию Украины. Показатели в этот период практически достигают отметки G1, которая обозначает слабую магнитную бурю. Она накроет Украину только 28 февраля.

Прогноз магнитных бурь на 27 дней. Фото: https://tesis.lebedev.ru

На этой неделе жители Украины переживут сразу несколько метеоударов. По прогнозам, в этом году мощных волнений на Солнце быть не должно. Об этом сообщают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Фото: gismeteo

Магнитные бури можно увидеть в виде северного сияния. Заряженные частицы проникают в атмосферу на магнитных полюсах, где при взаимодействии с атомами атмосферы возникает красочное явление.

Магнитные бури могут повлиять на украинских граждан. В частности, может появится головная боль, сонливость, эмоциональная нестабильность и общее ухудшение самочувствия. Замечено, что в такие дни ток крови по сосудам замедляется, а сама кровь густеет. Когда организм пытается нейтрализовать такие последствия повышается кровяное давление.

Медики заметили, что в период магнитных бурь, случаи инфарктов, инсультов и гипертонических кризов учащаются, а хронические заболевания обостряются.

В эти дни лучше ограничить физические нагрузки, избегать жирную пищу и стараться не нервничать. Чтобы улучшить свое самочувствие можно пить травяные чаи, например, с мелиссой.

Источник: Ракурс


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